Stroncata da una malattia a soli 7 anni, comunità in lutto per la piccola Adele Coppetti: “Addio piccolo angelo”

GEMONA. “Addio piccolo angelo” è questo uno dei tantissimi commenti di cordoglio per la prematura scomparsa della piccola Adele Coppetti, stroncata a soli 7 anni da una grave malattia.

La famiglia che vive a Gemona (in Friuli-Venezia Giulia), nella borgata di Maniaglia, aveva scoperto della malattia solo lo scorso dicembre. In pochi mesi il male si è rivelato fatale.

Una tragedia che ha scosso la comunità che si è stretta nel dolore della famiglia, la mamma Romina, papà Carlo e il fratellino Paride. Il funerale della piccola Adele, fanno sapere i famigliari, si terrà in forma privata.

Sono centinaia i messaggi pubblicati sui social per ricordare Adele: “Riposa in pace piccola, proteggi tutti quelli che ti hanno amato. Un grande abbraccio a tutta la famiglia per questo dolore incolmabile”.