Su una moto rubata (con un minorenne a bordo) forza il posto di blocco: il folle inseguimento contromano

Il fuggitivo aveva solo 18 anni ed era in sella a una moto rubata che stava guidando senza patente

VERONA. Pomeriggio movimentato per due giovani che ieri, 18 ottobre, si trovavano in sella a una moto rubata. I due erano arrivati all’altezza di un posto di blocco quando i carabinieri di Verona hanno intimato l’alt al conducente della moto che stava percorrendo via Roveggia.

Il giovane, che trasportava un secondo ragazzo minorenne, ha forzato il posto di blocco fuggendo a grande velocità. Il 18enne ha percorso un paio di chilometri, alcuni dei quali contromano, e ha superato almeno un semaforo rosso, mettendo in serio pericolo gli altri automobilisti di passaggio.

Non riuscendo a seminare la pattuglia dei carabinieri il 18enne ha deciso di abbandonare il mezzo per proseguire la fuga a piedi, ma è stato individuato e fermato mentre cercava di nascondersi in un garage privato.

Poco dopo, i militari hanno compreso il motivo della fuga: come già anticipato la moto era stato rubata a Verona lo scorso il 3 ottobre e il fuggiasco, un 18enne italiano già noto alle forze dell’ordine, non aveva nemmeno la patente.

Per il ragazzo è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e il provvedimento è stato convalidato dal giudice l’udienza del processo è fissata per il 27 marzo 2023. Il giovane dovrà rispondere anche di ricettazione.