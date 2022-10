Sub si immerge nel lago ma viene colto da un malore: la vittima è il 61enne Fausto Zampieri

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colto da un malore. L’allarme è scattato immediatamente ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per Fausto Zampieri non c’era più nulla da fare

Contenuto sponsorizzato

CASTELFRANCO VENETO. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il 61enne Fausto Zampieri, è morto dopo essersi immerso nelle acque del lago artificiale della Baita al Lago, nel comune di Castelfranco Veneto.

L’uomo, nato a Campolongo e residente a Camponogara in provincia di Venezia, era un sub esperto e questa mattina era arrivato appositamente per portare avanti la sua passione. Erano all’incirca le 10 quando il sub si è immerso, poi però qualcosa è andato storto.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colto da un malore. L’allarme è scattato immediatamente ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per il 61enne non c’era più nulla da fare. Si sono rivelati vani anche i tentativi da parte di medico e sanitari di rianimare l’uomo.

Contenuto sponsorizzato

Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri per i rilievi mentre la salma è stata trasferita all’obitorio di Castelfranco Veneto.