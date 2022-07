Tende con tanto di falò in riva al lago di Tenno, interviene la forestale: sanzionati i campeggiatori abusivi

TENNO. Il lago di Tenno richiama sempre molti turisti che arrivano fin qui per godersi le acque cristalline di questo splendido bacino. Da un po’ di tempo a questa parte però, alcuni decidono di passarci la notte improvvisandosi campeggiatori. Il problema è che questa attività è espressamente vietata.

Come fa notare il sindaco Giuliano Marocchi, anche in questi giorni non sono mancati gli interventi della forestale. La sera del 2 luglio i forestali infatti hanno sanzionato i campeggiatori abusivi in località Rio Secco “con tanto di fuochi – osserva il primo cittadino – che in questo periodo possono essere molto pericolosi”.

L’amministrazione tennese sta portando avanti il progetto per istituire una riserva Locale del Lago “che è stato approvato – ricorda il primo cittadino – e adesso è al vaglio della Provincia”. L’obiettivo è quello di disciplinare in maniera ancora più restrittiva la gestione del lago, delle spiagge e degli spazi limitrofi.

“Appena avremo il via libera della Provincia applicheremo le nuove regole con tutta una serie di azioni di informazioni e formazione per turisti e residenti. La riserva Locale voluta dall’amministrazione serve proprio per allontanare questo tipo di turismo che a noi e al nostro territorio non serve. Questi aspetti, oltre al concetto di plastic free e alle zone con divieto di fumo, sono contenuti nei disciplinari di questo nuovo progetto”, spiegava la scorsa settimana Marocchi.