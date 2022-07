Campeggio abusivo al Lago di Tenno, il sindaco: "16 sanzioni solo lo scorso weekend tra tende e fuochi. Vogliamo istituire una riserva locale per proteggere la zona"

Quest'estate sono stati già diversi gli episodi di campeggiatori abusivi in questa zona, per questo continuano i controlli della polizia locale e della forestale. Marocchi: "Non è il posto adatto per questo tipo di turismo. A livello ambientale è un lago che presenta degli equilibri molto delicati che noi vogliamo proteggere"

TENNO. Non si ferma il campeggio abusivo al Lago di Tenno. "E' un problema con cui ci stiamo rapportando da moltissimi anni - dichiara il sindaco Giuliano Marocchi - ogni weekend durante la stagione estiva è così".

Sono rispuntate infatti anche questo fine settimana alcune tende montate sull'isolotto in mezzo al lago, ma non è la prima volta che accade in questi mesi. "Ciclicamente a luglio e agosto il tema dei campeggiatori abusivi ritorna, per questo i controlli della polizia locale e della forestale sono costanti e si intensificano nei weekend".

Soltanto lo scorso fine settimana sono state 16 le sanzioni "tra tende e fuochi" nella zona lago. "E' probabile che ci siano già stati controlli già tra ieri sera (30 luglio ndr) e questa mattina. Finora abbiamo multato persone giovani del bresciano e del veronese, nessuno trentino o del posto. La scorsa settimana abbiamo avuto un tavolo di coordinamento con la polizia locale e il corpo forestale, stiamo continuando a monitorare la situazione".

I divieti non sono serviti però ad arginare il fenomeno ed è anche per questo che l'amministrazione comunale sta portando avanti il progetto per istituire una riserva Locale del Lago "che è stato approvato - sottolinea Marocchi – e adesso è al vaglio della Giunta provinciale". Questo consentirebbe all'area di diventare una sorta di parco naturale, dove sarebbe possibile imporre norme più restrittive per la sua gestione, in particolare sulle spiagge, in un'ottica di tutela ambientale.

"E' un tema quello ambientale su cui noi vogliamo prestare particolare attenzione - conclude il primo cittadino - sotto questo aspetto abbiamo tolleranza zero per questo tipo di turismo. E' un lago che presenta degli equilibri molto delicati che noi vogliamo proteggere".