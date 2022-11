Terremoto in Italia, magnitudo 4.3 nelle Marche: torna la paura tra la popolazione.Trema anche il nord Italia, in 12 giorni ci sono state 430 scosse

TRENTO. Nella prima parte della mattinata di oggi l'Italia è tornata a tremare e le scosse di terremoto sono state avvertite anche nel nord Italia.

Secondo i dati registrati dall'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, alle ore 6.20 è stato localizzato dalla Sala di Sorveglianza Sismica un terremoto di magnitudo 4.3 al largo della Costa Marchigiana Pesarese, a circa 21 chilometri da Fano e Senigallia, ad una profondità di 10 chilometri.





L’epicentro, secondo l'analisi fatta dall'istituto, ricade nell’area della sequenza sismica della Costa Marchigiana Pesarese, dove dal 9 novembre sono stati localizzati oltre 430 terremoti. Di questi: ventisette eventi hanno avuto magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0, tre tra 4.0 e 5.0 e due tra 5.0 e 5.5.

In tabella gli eventi di magnitudo maggiore di M 4.0.





La forte scossa avvenuta questa mattina è stata avvertita in diversi comuni della costa marchigiana, in particolare tra Pesaro ed Ancona. Alcune scosse che sono sono susseguite in mattina sono state rilevate dai sismografi anche in Veneto.





Nelle primissime ore di oggi, attorno alle 4, una scossa di magnitudo 2.2 era stata rilevata anche nella zona di Chiusa in Alto Adige