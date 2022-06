Tragedia nel Piave, due fratelli di 14 e 18 sono morti annegati davanti agli occhi degli amici

TREVISO. E' una tragedia immane quella avvenuta nelle scorse ore in Veneto dove due fratelli di 14 e 18 anni sono morti annegati.

E' successo nel Piave e quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio tra amici in pochi minuti si è trasformato in dramma. I due giovani si trovavano assieme ad altri conoscenti su una spiaggetta in località Fagarè.

Stavano facendo il bagno e i due fratelli si trovavano in acqua assieme. Ad un certo punto, però, sono stati trascinati via dalla corrente e sono spariti sott'acqua mentre tentavano di aiutarsi l'uno l'altro. Nonostante la grande carenza d'acqua nell'area del fiume dove si trovavano la profondità può raggiungere anche cinque metri e ci sono diverse correnti e vortici.

Gli amici che hanno assistito alla scena hanno subito lanciato l'allarme ed immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti due elicotteri.

Purtroppo, poco dopo, i corpi privi di vita dei due ragazzi sono stati trovati a valle, a Ponte di Piave. Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimarli.