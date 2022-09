Tragico frontale contro un furgone: morta Ivonne Paternoster, ferito il marito

La 65enne Ivonne Paternoster si trovava in auto assieme al marito, i due stavano rientrando in Trentino dopo essere stati all’aeroporto di Milano per accompagnare un’amica

MEZZANA. Non c’è stato nulla da fare per Ivonne Paternoster, la donna rimasta coinvolta in un incidente nel Bresciano, è morta ieri pomeriggio dopo il ricovero in ospedale. La 65enne di Mezzana, ma originaria di Vigo di Ton, si trovava in auto assieme al marito, i due stavano rientrando in Trentino dopo essere stati all’aeroporto di Milano per accompagnare un’amica.

L’incidente è avvenuto la statale 42, all’altezza del comune di Breno. Erano da poco passate le 14e30 quando si è verificato lo scontro frontale. Poi c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco con le pinze idrauliche e l’arrivo dei sanitari con la corsa in ospedale. Purtroppo però la donna aveva riportato ferite troppo gravi. Resta invece ricoverato il marito, anche lui ferito nell’incidente.

Nello scontro è rimasta coinvolta anche un’altra auto, sia il conducente del furgone che la donna a bordo della secondo auto sono stati trasferiti in ospedale. Le comunità di Mezzana e Vigo di Ton si sono strette nel dolore della famiglia che in queste zone era molto conosciuta. Paternoster per molti anni aveva lavorato all’hotel Ravelli.

Nelle score ore è venuto a mancare in ospedale anche Massimo Dal Ri, vittima di un incidente avvenuto lo scorso 11 settembre in Val di Non. Dal Ri si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’automobile che secondo le prime ricostruzioni stava facendo un’inversione di marcia.