Tragico scontro furgone-camion: Salvatore Stefani è morto a 20 anni. Grande il cordoglio in tutta la comunità

L'incidente in mattinata sulla Feltrina ha visto coinvolti un furgone ed un camion: nulla da fare per il 20enne alla guida del mezzo più leggero. La sindaca di Feltre: “Impossibile in momenti come questo trovare parole appropriate”

BELLUNO. É il 20enne Salvatore Stefani la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina (mercoledì 16 novembre) nella zona di Quero Vas, lungo la Sr348 Feltrina (Qui Articolo). Il giovane, originario di Mogliano Veneto e residente a Feltre, dove si era trasferito seguendo la passione del rugby, era alla guida del furgone che si è scontrato frontalmente contro un mezzo pesante su un rettilineo.

L'urto è stato estremamente violento e, nonostante gli sforzi dei soccorritori intervenuti sul posto, purtroppo per Stefani non c'è stato nulla da fare: il giovane è morto sul colpo. Insieme ai sanitari e alle forze dell'ordine, nell'area dell'incidente si sono portati i vigili del fuoco di Feltre e Treviso che si sono messi al lavoro per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi, mentre la Sr348 è stata chiusa al traffico.

“Esprimiamo a nome personale, dell'Amministrazione e di tutta la comunità feltrina – hanno scritto sui social la sindaca di Feltre Viviana Fusaro e l'assessore allo sport Maurizio Zatta – profondo dolore per la tragica morte di Salvatore Stefani, impossibile in momenti come questi trovare parole appropriate per dare voce al sincero cordoglio con cui siamo vicini ai familiari, agli amici, ai dirigenti, allo staff tecnico e ai compagni di squadra del Rugby Feltre, in cui 'Totò' si era inserito ed era molto apprezzato”.