Troppo caldo e il ghiaccio si scioglie, annullata l'apertura della pista di pattinaggio di Canezza. In Trentino per Natale zero termico oltre i 3 mila metri

L'apertura della pista di pattinaggio era prevista per questa sera ma sarà rinviata a dopo Natale (temperature permettendo). Nei prossimi giorni una massa d’aria calda arriverà anche sul nostro territorio portando temperature al di sopra della media anche in quota

TRENTO. Un robusto anticiclone in sede mediterranea farà sì che le temperature anche sul nostro territorio saranno sopra la media. A confermarlo sono ormai tutte le previsioni e non è per nulla positivo con conseguenze si stanno registrano anche sulle attività economiche e sugli impianti.





L'ultimo annuncio di un rinvio dell'apertura è arrivato nelle scorse ore e riguarda la pista di pattinaggio di Canezza che nei giorni scorsi aveva annunciato l'apertura per questa sera per poi, però, decidere deciso di rinviarla proprio per le temperature che sono al di sopra dello zero con danni al ghiaccio.

“Siamo davvero disperati, eravamo al settimo cielo per potervi regalare tutte le feste in divertimento sul nostro ghiaccio, ma questa impennata delle temperature ci ha stroncati sul nascere, come vedete dalla foto abbiamo più acqua che ghiaccio. tenete d’occhio la nostra pagina e speriamo di potervi dare notizie migliori dopo Natale. Ci dispiace davvero moltissimo. Per ora non ci resta che augurarvi buone feste” hanno affermano i responsabili dell'impianto.

Nei giorni scorsi le temperature registrate sono state attorno allo zero a al di sopra. “La nostra speranza – spiega i responsabili della pista a il Dolomiti – è di riuscire ad aprire dopo Natale”. Stiamo parlando di una attività che va avanti dall'83 e che negli ultimi anni, proprio a causa dei cambiamenti climatici, si è trovata sempre più in difficoltà.

“Purtroppo – ci spiegano – non è la prima volta che accade il problema è che negli ultimi anni questa situazione sta avvenendo sempre più di frequente. Nelle scorse notti abbiamo sempre avuto temperature al di sopra dello zero e questo ha danneggiato il ghiaccio della pista che in parte si è trasformato in acqua. Nell'ultimo notte, invece, siamo tornati a raggiungere i meno 3 gradi e, anche se le previsioni non sono per nulla belle, abbiamo ancora la speranza di poter aprire dopo Natale”.

Le temperature, infatti, sono in aumento in questo weekend. Secondo le previsioni meteo, infatti, sul bacino del Mediterraneo si va infatti consolidando un robusto promontorio di alta pressione, con masse d’aria piuttosto miti di origine nord-africana, che tenderà ad espandere la sua influenza a buona parte dell’Europa centro-occidentale nel corso dei prossimi giorni.





Tale situazione favorirà condizioni di forte stabilità atmosferica anche sulla nostra regione, quindi senza precipitazioni. Le masse d'aria subtropicale saranno particolarmente miti in quota dove si raggiungeranno valori termici marcatamente superiori alle medie stagionali. Lo confermano i dati riferiti allo zero termine che per il giorno di Natale, nel corso della giornata sarà dai 2700 ai 3300 metri.