Turisti tedeschi chiedono aiuto con un sms e mobilitano i soccorsi ma alla fine la coppia si “salva” da sola

BRENTINO BELLUNO. È una vicenda curiosa quella che viene raccontata dal soccorso alpino del Veneto. Nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, la Centrale di Verona emergenza è stata attivata dal Numero unico emergenza svizzero, a seguito della richiesta dei familiari di un turista, che aveva inviato loro un sms con una richiesta di aiuto.

Con l’sms erano state inviate le coordinate di un punto tra Preabocco e Brentino Belluno, dove ci sono numerose pareti di arrampicata. Una zona molto conosciuta per chi pratica questa attività.

Immediatamente una squadra composta da 5 soccorritori si è portata sul posto, mentre l’elicottero di Verona emergenza ha effettuato un volo di ricognizione. Nel frattempo il numero di cellulare fornito suonava libero dopodiché subentrava la segreteria.

Quando la Centrale del Suem di Verona ha ricontattato quella svizzera, gli operatori sono però venuti a sapere che in realtà si trattava di una coppia, il particolare il numero era di un cittadino tedesco, che stava arrampicando in una delle pareti ed era in difficoltà.

Dal momento che entrambi i numeri di cellulare continuavano a squillare a vuoto senza che nessuno rispondesse, le squadre stavano per essere elitrasportate in quota. Fortunatamente, prima che avvenisse il trasferimento, la coppia ha risposto alle chiamate dicendo che era riuscita a scendere autonomamente e a rientrare. L'allarme è quindi cessato.