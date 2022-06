Un bollettino meteo "plurilingue" dell'Euregio: è in arrivo il sito web "Tinia". Fugatti: "Possibilità di coordinare meglio attività come quelle della protezione civile"

Il futuro sito web sarà operativo a partire dal prossimo anno. Una collaborazione che ha visto partecipi i rappresentanti del servizio meteo delle tre province, Zamg per il Tirolo, Meteo Alto Adige e Meteotrentino. Kompatscher: "Servizio completo e di alto livello per la protezione dei cittadini"

BOLZANO. Un nuovo sito web per controllare il meteo in tutto l'Euregio, in più lingue: è questo ciò che consentirà "Tinia", che sarà operativo a partire dal prossimo anno.

“Non possiamo determinare le condizioni meteo, ma le possiamo prevedere molto bene - ha dichiarato il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher - con il bollettino meteo dell’Euregio avremo un servizio completo e di alto livello, importante soprattutto per la protezione delle cittadine e dei cittadini".

Quale sarà l'aspetto del bollettino meteo comune di Tirolo, Alto Adige e Trentino è stato il tema al centro di un convegno che si è svolto il 9 giugno a Palazzo Widmann, a Bolzano, al quale hanno preso parte rappresentanti del mondo della meteorologia, del turismo, dell’agricoltura e della protezione civile.

"Fare meglio unendo le forze e le competenze dei tre territori - ha aggiunto il presidente dell’Euregio e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti - la mission dell'Euregio si declina decisamente bene nel progetto Tinia. Le capacità e le conoscenze di Tirolo, Alto Adige e Trentino entrano infatti in sinergia per dare vita a un lavoro di grande importanza. Poter contare su informazioni e previsioni meteo puntuali, infatti, dà la possibilità di coordinare meglio attività come quelle della protezione civile, su cui c'è già una collaborazione transfrontaliera. O fornire delle previsioni precise a settori come turismo e agricoltura, che in questo modo possono organizzare meglio anche le proprie attività".

I responsabili del progetto dell’Euregio hanno illustrato, assieme ai rappresentanti del serviziO meteo delle tre province – Zamg per il Tirolo, Meteo Alto Adige e Meteotrentino – lo stato di avanzamento del progetto del sito web euroregionale Tinia, che ha preso nome e ispirazione dal dio etrusco.

Il capitano del Tirolo Günther Platter è intervenuto attraverso un videomessaggio: "Dopo il fortunato avvio del report valanghe dell’Euregio nel 2016, che ha registrato due milioni di contatti per ogni stagione invernale, poniamo un’altra pietra miliare. Perché come la neve, nemmeno pioggia, sole e intemperie conoscono confini. Dal prossimo anno le nostre concittadine e i nostri concittadini, ma anche i nostri ospiti avranno grazie a Tinia un bollettino meteo dell’Euregio completo. Grazie a esso, forniamo alla nostra euroregione un altro servizio quotidiano, plurilingue e moderno. Attraverso questo genere d’iniziative l’Euregio si toccherà con mano, ogni giorno".

U progetto comune perciò, "e, a modo suo, unico", ha detto invece l’assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler: “Un portale quadrilingue, con la collaborazione di tre Province, per le previsioni del tempo. Anche per l’incremento delle attività nel tempo libero ci viene richiesto di sviluppare e implementare questo genere di sistemi. Attraverso la collaborazione tra le tre Province attuiamo una condivisione delle nostre esperienze e delle nostre competenze”.

Come è emerso nel corso del convegno, la futura piattaforma migliorerà la qualità e la precisione delle previsioni meteo e metterà a disposizione di tutti contenuti innovativi, anche di carattere tecnico, in un formato grafico semplice e accattivante.

Miglioramento e validazione dei modelli statistici meteorologici

Nell’ambito di Tinia, meteorologi e informatici lavorano per identificare il migliore tra i sistemi Mos (model output statistics) a disposizione, grazie all’analisi di una grande quantità di dati di previsione e osservazione meteorologica. I sistemi Mos fungono da elemento di congiunzione tra l’universo simulato (e semplificato) dei modelli numerici e quello reale, molto più complesso: un buon sistema Mos corregge gli errori sistematici di previsione e consente una previsione meteo accurata anche per quelle località che i modelli non vedono o non riescono a riprodurre fedelmente. Il lavoro svolto nel progetto permetterà di fornire previsioni meteo complessivamente più precise e dettagliate.

Generazione automatica di previsioni meteo testuali

Il partner tirolese Zamg ha sviluppato un algoritmo che permette la generazione automatica di bollettini meteo a partire dalle icone meteo (sereno, parzialmente nuvoloso, coperto con pioggia debole) e da alcuni dati numerici aggiuntivi (quota neve, intensità delle raffiche di vento, durata del soleggiamento).

La Fondazione Bruno Kessler di Trento è stata incaricata di sviluppare un secondo algoritmo, basato sull’intelligenza artificiale (machine learning), che consente di generare bollettini meteo a partire dai dati grezzi dei modelli numerici. L’obiettivo è, qui, quello di poter arrivare, in futuro, a generare bollettini meteo in maniera automatica per tutte le località, anche per quelle più piccole.

Il vantaggio dei bollettini meteo testuali rispetto agli schemi grafici (simboli e tabelle), oggi sempre più popolari, è quello di una maggiore comprensibilità e accessibilità del contenuto.

Traduzione automatica di previsioni meteo testuali

I ricercatori di Fbk hanno sviluppato un algoritmo in grado di tradurre automaticamente i bollettini da una lingua dell’Euregio all’altra.

Quest’algoritmo, basato sui criteri della machine translation, è stato addestrato specificamente su migliaia di frasi del cosiddetto dominio meteo ed è in grado di "imparare" dall’interazione con l’utente esperto (il meteorologo, in questo caso), risultando quindi più preciso ed efficace dei migliori sistemi sul mercato. Grazie al lavoro svolto nel progetto, ogni bollettino meteo potrà essere tradotto nelle lingue italiano, tedesco e inglese in maniera rapida ed efficiente, garantendo una migliore leggibilità rispetto alle traduzioni manuali.

Al termine del convegno si è svolta un’animata tavola rotonda alla quale hanno preso parte volti noti della meteorologia dell’Euregio quali l’altoatesino Günther Geier, il tirolese Christoph Zingerle e la trentina Marta Pendesini.

Il progetto è stato finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) nell’ambito del programma di cooperazione per la collaborazione europea territoriale Interreg V-A Italia-Austria. Tinia riunisce due partner: il Gect Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è quello dirigenziale, la Centrale tirolese per la meteorologia e la geodinamica (Zamg) quello tecnico.

Nel progetto sono coinvolti anche i servizi meteorologici delle Province di Bolzano e Trento così come il servizio idrografico del Land Tirolo.