Un forte odore di gas nel centro di Riva del Garda, i vigili del fuoco blindano l'area e intervengono con gli esplosimetri

Sono intervenuti 14 vigili del fuoco per chiudere in via precauzionale l'area e per effettuare le verifiche del caso, anche per la presenza di varie attività commerciali

RIVA DEL GARDA. Un forte odore di gas nel centro storico e pomeriggio di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti con gli esplosimetri nell'Alto Garda.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, giovedì 10 marzo, quando il Numero unico per le emergenze è stato interessato per una fuga di gas con un forte odore avvertito nel centro storico di Riva del Garda.





Immediato l'intervento di 14 vigili del fuoco di zona per chiudere in via precauzionale l'area e per effettuare le verifiche del caso, anche per la presenza di varie attività commerciali.

I controlli effettuati con appositi esplosimetri nelle varie abitazioni e negli esercizi pubblici hanno dato fortunatamente esito negativo. La fuga è stata poi individuata all'altezza di un contatore esterno.

"In questi casi l'ingente impiego di forze e il momentaneo disagio per la circolazione pedonale - commentano i pompieri di Riva del Garda - si rendono necessari per scongiurare gli eventuali effetti di sacche di gas che potrebbero arrecare serio pericolo per l'incolumità delle persone".