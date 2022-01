Venti forti in arrivo in Trentino: in montagna raffiche superiori ai 120 chilometri orari

Nelle prossime ore e fino a giovedì mattina sono previsti sul territorio provinciale venti nord-occidentali a tratti molto forti che potranno superare i 100-120 chilometri orari. Possibili tra oggi (31 gennaio) e mercoledì anche bufere di neve, specie sui rilievi a nord