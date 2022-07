Vinokilo per la prima volta a Riva del Garda: il mercato itinerante dei vestiti vintage arriva in spiaggia

RIVA DEL GARDA. Richiama sempre un gran numero di visitatori il mercato itinerante dei vestiti vintage organizzato da Vinokilo. Le scorse edizioni a Trento sono state un successo ora però, per la prima volta, l’evento sbarca a Riva del Garda.

Nella magnifica cornice della Spiaggia degli Olivi, in via Giardini di Porta Orientale, si terrà la prima edizione rivana di Lidokilo dove ci sarà spazio per cibi locali, un bicchiere di vino e musica dal vivo con alcuni artisti emergenti del posto.

L’evento si terrà dal 22 al 24 luglio (dalle 10 alle 22). Com’è noto gli abiti vengono venduti al chilo con il prezzo che va a scalare di giorno in giorno. Ciò significa che primo giorno si pagheranno 60 euro al chilo, il secondo 55 e il terzo 50 euro al chilo. Il biglietto per entrare è gratis ma conviene prenotare.

Vinokilo è annoverata fra le più grandi esposizioni di questo tipo dove trovare abiti e accessori vintage dei marchi più noti degli anni ‘50 e 2000, con tutte le taglie.

La kermesse fa affidamento su una catena di approvvigionamento che inizia con gli scarti che provengono dal settore dell’abbigliamento. I vari capi finiscono ai magazzini di riciclaggio sparsi per l’Europa, poi il personale di Vinokilo seleziona i vestiti secondo standard di qualità. Solo l’1% degli scarti viene salvato e messo in vendita.