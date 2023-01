A Lasa in un'ora si passa da 1 a 18 gradi per l'effetto del Foehn. Temperature sopra la media anche in Trentino ma ''domenica torna la neve''

TRENTO. Un repentino innalzamento delle temperature in Alto Adige, un clima primaverile per l'effetto del Foehn. A Lasa in val Venosta il termometro è salito da 1 grado alle 11 a 18 gradi intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 5 gennaio. A evidenziarlo Dieter Peterlin, meteorologo della provincia di Bolzano.

Il vento caldo e secco da nord ha così portato temperature miti in quota. Anche le stazioni di MeteoTrentino hanno registrato sul territorio temperature alte per la stagione.

Fino a sabato, secondo le previsioni di MeteoTrentino, il termometro dovrebbe continuare a far segnare dati sopra la media, soprattutto sul fronte della massima in montagna con zero termico a circa 2.800 metri. La neve dovrebbe, però, tornare domenica.

"Venerdì molto soleggiato con temperature in calo specie nei valori minimi in valle", spiega MeteoTrentino. "Sabato inizialmente soleggiato con nubi e foschie in intensificazione dal pomeriggio sera. Domenica molto nuvoloso o coperto con precipitazioni nevose oltre 1.300 metri circa, più diffuse al pomeriggio e sui settori meridionali. Lunedì molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni. Martedì nuvolosità variabile con venti settentrionali localmente forti specie in quota" (Qui articolo).