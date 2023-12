Ancora scarichi bianchi nel torrente Salon (FOTO), il Wwf: "Ecco come si conclude l'anno dell'affluente del Sarca"

TRENTO. "Ecco come si conclude l'anno". Questo il commento del Wwf del Trentino che accende, ancora una volta, i riflettori sulla situazione del rio Salon. Una vicenda, quella dell'affluente del Sarca, che si trascina da parecchi mesi e che non sembra migliorare.

Il corso d'acqua viene monitorato da tempo dagli attivisti del Wwf del Trentino, l'associazione ha evidenziato a più riprese come la condizione sia "diventata molto critica in seguito allo scarico denso di colore biancastro proveniente dai lavori della costruenda galleria Loppio-Busa".





L'associazione ambientalista in passato aveva sottolineato che dalla "documentazione ricevuta in questi giorni dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente si specifica che lo scarico è stato autorizzato dal 31 marzo 2022 per 4 anni, rinnovabile con numerose prescrizioni tra le quali delle analisi per verificare la presenza di sostanze tossiche e non, di provvedere all'asporto dei sedimenti nel torrente almeno trimestrale smaltendolo secondo le direttive sui rifiuti e molto altro".





E il rio che assume una colorazione bianca è ormai ciclica. Gli appelli nel corso del tempo, anche attraverso la stampa, non sono mancati ma a nulla sono serviti. Negli scorso mesi il Wwf aveva spiegato che non avevano ricevuto risposte "nemmeno dalle autorità competenti comune di Arco sulla composizione dei materiali che vengono scaricati nel corso d'acqua" (Qui articolo).