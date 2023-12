"Cartelli sbagliati, i residenti si ritrovano i parcheggi a loro riservati occupati dai camper", la denuncia de La Civica per Bolzano: "Comunicazione inesistente"

BOLZANO. Mercatini presi d'assalto ed è caos parcheggi a Bolzano. Al posteggio adibito a sosta camper Cimitero Sud, in via Maso della Pieve, ieri, 8 dicembre, si è ripresentata la stessa situazione che accade ogni anno. A causa della cartellonistica stradale errata i residenti della zona si sono ritrovati i parcheggi a loro riservati occupati dai camper dei turisti. Ad segnalarlo è stato il consigliere di circoscrizione Angelo Liuzzi (La Civica per Bolzano) che, contattato dai residenti, si è presentato nel parcheggio per cercare di placare gli animi: “Quando sono arrivato, alle 18 circa, - spiega in una nota - erano in atto dei diverbi tra chi voleva far valere i propri diritti da cittadino e chi, da turista, si è trovato in un parcheggio già occupato da centinaia di camper arrivati nelle ore precedenti” aggiunge il politico. La causa del problema, come hanno confermato gli agenti della Polizia Municipale, è la cartellonista sbagliata che indica, in maniera errata appunto, la zona dedicata ai parcheggi dei residenti e quella riservata ai camper.

Non è la prima volta che accade. “Esattamente un anno fa, nello stesso fine settimana, - aggiunge Liuzzi - la situazione era la stessa, addirittura avevano dimenticato di aprire la sbarra che non permette ai camper di passare e fino al 10 dicembre l’area è rimasta inagibile. La comunicazione verso i turisti in camper è praticamente inesistente. Chi arriva a Bolzano, infatti, percorre centinaia di chilometri senza sapere se quando arriverà, il posto a loro dedicato ha ancora la capacità di poterli ospitare. E alla fine ad essere penalizzati sono stati i cittadini residenti in zona”.