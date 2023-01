Controlli dei Nas, 125 tamponi scaduti insieme a quelli in corso di validità in una Rsa trentina. Una struttura per anziani su 4 in Italia è irregolare

E' stata contestata una sanzione amministrativa per oltre 48 mila euro. I controlli dei militari sono stati condotti su tutto il territorio nazionale durante le festività di Natale e Capodanno: in Trentino-Alto Adige le verifiche sono state portate avanti su circa 30 strutture