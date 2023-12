Covid, tornano i tamponi gratuiti ma solo per un quarto d'ora al giorno in val di Fassa e mezz'ora nel resto del Trentino. E arriva l'Open Day vaccinale aperto a tutti

A Sen Jan - San Giovanni di Fassa, chi volesse fare il tampone gratuito dovrà essere puntualissimo e sperare che non vi siano code, visto che la struttura fassana sarà a disposizione sì dal lunedì al venerdì, ma solamente per 15 minuti al giorno, dalle 8.30 alle 8.45. Mezz'ora al giorno, invece, negli altri punti prelievo della provincia. Per quanto concerne l' "Open Day" di sabato 16, i centri vaccinali saranno quelli di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto, Tione e Trento, aperti dalle ore 9 alle ore 13

TRENTO. Aumentano i contagiati da Covid 19 in Trentino (QUI ARTICOLO) e, sebbene il numero non sia ancora preoccupante, l'Apss, in accordo con l'assessorato provinciale alla salute, ha deciso di istituire un "Open Day" vaccinale per la giornata di sabato 16 dicembre.

Apss si sta infatti organizzando in queste ore per garantire l'accesso senza prenotazione ai centri vaccinali di Arco (palazzo Le Palme), Borgo Valsugana (sede Protezione Civile), Cavalese (Centro Congressi PalaFiemme), Cles (palazzina ex geriatrico), Mezzolombardo (Centro sanitario San Giovanni), Pergine Valsugana (Villa Rosa), Rovereto (Centro vaccinale Manifattura ex tabacchi), Tione (viale Dante, 25) e Trento (Centro per i servizi di viale Verona e Centro vaccinale di via Conci), con apertura dalle ore 9 alle ore 13.

Nell'ultima settimana, dall'1 a al 7 dicembre, si sono registrati 581 nuovi casi, con 3 decessi e 79 persone ricoverate negli ospedali trentini, 2 delle quali in rianimazione.

"Come ho già avuto modo di affermare - spiega l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina - sono convinto dell’importanza delle vaccinazioni nella prevenzione delle malattie e dei loro esiti negativi sulla salute delle persone. Vaccinarsi è anche un atto di responsabilità come è stato dimostrato dai tantissimi cittadini che hanno deciso di seguire le indicazioni del mondo medico e scientifico. La pandemia ce lo ha insegnato, se siamo riusciti a sconfiggere il virus è stato grazie alla vaccinazione e alla scelta etica di moltissime persone".

Per quanto riguarda il punto vaccinale di Trento le persone che intendono vaccinarsi senza prenotazione dovranno recarsi al centro per i servizi sanitari di viale Verona con accesso diretto al piano terrazza mentre le persone che hanno prenotato la vaccinazione a Cup-online dovranno recarsi al centro vaccinale di via Conci 84.

Il suggerimento, anche se si tratta di "Open Day", è comunque quello prenotare al Cup online per evitare attese, facilitare la programmazione delle somministrazioni e il lavoro dei centri vaccinali.

Inoltre sono stati definiti nuovi orari per i test Covid con tampone naso - faringeo a carico del servizio sanitario provinciale (quindi gratuiti), che potranno essere effettuati, con impegnativa del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, nei punti prelievi Apss.

Tutto perfetto? Sì, tranne gli orari, visto che le fasce riservate a coloro i quali volessero effettuare il tampone sono decisamente risicate. Non si supera mai la mezz'ora di disponibilità e, nel caso di Sen Jan - San Giovanni di Fassa, chi volesse fare il tampone gratuito dovrà essere puntualissimo e sperare che non vi siano code, visto che la struttura fassana sarà a disposizione sì dal lunedì al venerdì, ma solamente per 15 minuti al giorno, dalle 8.30 alle 8.45.

In tutti gli altri punti prelievi (ospedale di Arco, ospedale di Borgo Valsugana, ospedale di Cavalese, ospedale di Cles, centro sanitario di Mezzolombardo, a Pergine Valsugana in via San Pietro 2, a Tonadico in via Roma 1, all'ospedale di Tione, a Trento al centro per i servizi sanitari) il tempo a disposizione sarà per l'appunto di mezz'ora, sempre dal lunedì al venerdì, con le eccezioni di Rovereto (ospedale) e Trento (poliambulatorio Crosina Sartori), che apriranno anche il sabato mattina, dalle 10 alle 10.30.

Tutti gli orari sono disponibili sul sito www.apss.it.