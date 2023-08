Dopo la 'sosta' torna l'estate, in arrivo sole e massime in crescita oltre i 30 gradi: ecco le previsioni

Dopo l'ondata di maltempo degli ultimi giorni una nuova fase di instabilità interesserà il territorio provinciale con il fine settimana, dice Giacomo Poletti, portando massime anche oltre i 30 gradi in Val d'Adige. Zero termico in risalita oltre i 4.500 metri

TRENTO. L'attuale fase 'fresca' non durerà ancora a lungo in Trentino, anche se il rialzo delle temperature previste per i prossimi giorni non toccherà i livelli estremi raggiunti la scorsa settimana. In Val d'Adige, spiega infatti l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, le temperature massime torneranno a salire oltre i 30 gradi centigradi.

Per quanto riguarda la giornata di oggi infatti (giovedì 31 agosto), dice l'esperto, l'ultimo rischio di “pioggerelle” ci sarà su Giudicarie/Ledro e Primiero ma solo verso fine pomeriggio: “Da venerdì – precisa – tempo migliore con sole più presente e temperature via via più calde. Ci aspetta un bel fine settimana, forse con l'unico neo di nubi alte domenica, ma da confermare”.

Come detto insomma: “Temperature in crescita e tempo bello fisso almeno fino a giovedì 7 settembre – sottolinea Poletti –. La prossima settimana torneremo ad avere massime oltre i 30 gradi centigradi in Val d'Adge, probabilmente fin sui 33 gradi. Valori non estremi come quelli dei giorni scorsi, comunque sopra la norma”.

Parlano infatti di “bel tempo estivo” a partire da sabato anche gli esperti di Meteotrentino, con una probabilità di fenomeni intensi sul territorio che “si mantiene bassa” per l'inizio della prossima settimana. Alle condizioni stabili di alta pressione si accompagnerà quindi anche una graduale risalita del limite dello zero termico, previsto addirittura a 4.800 metri di quota per martedì prossimo.

In copertina, immagine a sinistra di Giacomo Poletti