Dopo la pioggia riparte in Trentino il bel tempo (e le massime torneranno a sfiorare i 30 gradi): ecco le previsioni

Immagine di Giacomo Poletti

TRENTO. Dopo le piogge e l’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni, il bel tempo riparte in Trentino: nel corso della settimana le massime in quota saranno anche 5/7 gradi al di sopra della media e la colonnina di mercurio a Trento tornerà a sfiorare i 30 gradi centigradi.

Sono queste le previsioni dell’ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che precisa come non siano previste piogge almeno fino a venerdì 29 settembre compreso. Una nuova fase caratterizzata dall’assenza di precipitazioni insomma, iniziata già da oggi (domenica 24 settembre).

“Le massime a Trento – ribadisce Poletti – dovrebbero restare sui 28/29 gradi centigradi con il picco da martedì in poi, ovviamente il calo della durata del giorno rende ormai sopportabili le scaldate. Un po’ di nuvolaglia apparirà forse da mercoledì sera ma nulla di più, non sono in vista perturbazioni nemmeno per il prossimo weekend tra il 30 settembre e l’1 ottobre”.

In poche parole anche settembre chiuderà ‘caldo’: “La 'sfreddata' di ieri sarà troppo breve per incidere sul risultato finale – dice Poletti – si tratterà del settimo mese su nove, nel 2023, a chiudere oltre la recente media 1981-2010. Come si vede, il nostro clima trentino è già ‘deragliato’ verso il caldo. Negli ultimi nove anni ad esempio le medie mensili mostrano un’anomalia media di +1.1 gradi centigradi dai valori del recente trentennio di riferimento 1981-2010 (che risulta peraltro anch’esso ben più caldo del trentennio precedente)”.