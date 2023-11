Frane e cedimenti in galleria, diverse strade chiuse in Trentino: ecco la situazione. La raccomandazione: "Prudenza alla guida, attenzione al fondo stradale sdrucciolevole"

TRENTO. Rimangono ancora diverse criticità sulle strade trentine dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Le due criticità principali rimangono la frana avvenuta sulla strada statale 350 in zona Folgaria che ha portato l'interruzione del collegamento con il Veneto e il cedimento di una volta all'interno della "Galleria Dom" con il blocco della viabilità per la Val di Ledro.

Per quanto riguarda il meteo, nei prossimi giorni flussi occidentali interesseranno le Alpi determinando condizioni di variabilità.

Deboli precipitazioni, eventualmente nevose oltre 1600 metri circa, sono possibili già domani, martedì 7 novembre 2023.

Mercoledì è previsto un temporaneo miglioramento con ampie schiarite mentre tra giovedì e venerdì è atteso un peggioramento con estesa nuvolosità e probabili precipitazioni nevose oltre 1500 metri circa.



Il Servizio Gestione strade della Provincia raccomanda prudenza alla guida, per il fondo stradale che in alcuni tratti potrebbe essere sdrucciolevole.

QUESTA LA SITUAZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA - LAVARONE – LUSERNA e di PINE'

CHIUSA SS 350 Folgaria –Valdastico al km 26,500 circa in loc. Busatti, per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

Strade sett 2A BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono aperte.

Strade sett 2B PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

Strade sett 3 VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

SP 71 Fersina – Avisio, transito a senso unico alternato ai km 12,950 in loc Lona e al km 15+200 località Sevignano (Comune di Segonzano), causa smottamenti.

SS 612 della Val di Cembra, transito a senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 loc. Ceola.

CHIUSA la SP 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

Le restanti strade sono aperte.

Strade sett 4 – TRENTO - MONTE BONDONE – PAGANELLA

CHIUSA la SP 58 di Faedo al km 5,100 circa a monte dell'abitato di Faedo.

SP 131 dir Verla al km 4,000 circa, transito a senso unico alternato per smottamento.

Le restanti strade sono aperte.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

CHIUSA in via precauzionale la SP 14 del lago di Tovel, per pericolo caduta sassi.

CHIUSA la SP 55 dir Lover per cedimenti del piano viabile al km 0+600 circa.

SP 73 Destra Anaunia: transito a senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno.

Tutte le restanti strade sono aperte.

Strade sett 5b – VALLE DI SOLE

Si segnala diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Tutte le strade sono aperte.

Strade sett 6 – CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

SS 237 del Caffaro a Cologna, transito a senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

Tutte le strade sono aperte.

Strade sett 7 – ALTO GARDA E LEDRO

CHIUSE lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, le gallerie Dom e Agnese, che collegano la Val di Ledro a Riva del Garda, per distacco localizzato di materiale. Sono in corso gli accertamenti tecnici.

CHIUSA la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento.

CHIUSA la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

Strade sett 8 – VALLAGARINA

Tutte le strade sono aperte.