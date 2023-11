Giulia Cecchettin e Filippo Turetta non si trovano, lei avrebbe dovuto laurearsi giovedì. Si teme il peggio. Ricerche in tutto il Norest

TRENTO. Le ricerche sono a 360 gradi, attive in tutto il Nordest. La paura che possa essere successo qualcosa di terribile è concreta perché le ultime testimonianze di chi ha visto i due giovani per le ultime volte riferiscono di momenti di tensione e litigio.

Lei aveva lasciato lui da qualche mese e lui non aveva ancora assorbito la cosa. Giovedì, poi, Giulia dovrebbe discutere la sua tesi di laurea e lunedì aveva appuntamento con la sua relatrice (ed ovviamente non si è presentata). Questo spinge la famiglia ad essere ancor più preoccupata perché non si sarebbe mai allontanata volontariamente in un momento tanto importante e atteso come questo.

Sono scomparsi da sabato i due ex fidanzati Giulia Cecchettin di Vigonovo (Venezia) e Filippo Turetta di Torreglia (Padova). Entrambi studenti di Ingegneria all’Università di Padova erano fidanzati e da qualche tempo si erano lasciati.

Sabato sera sono stati visti insieme alle 20 al Mc Donald's del centro commerciale la Nave de Vero di Marghera poi Giulia ha mandato un ultimo messaggino alla sorella alle 22.43. Poi la testimonianza di un vicino di casa che racconta di averli visti intorno alle 23.15 in un parcheggio vicino a casa della ragazza. Una lite violenta, lui che la trattiene e le urla contro. Ancora alle 23 una cella telefonica del giovane viene agganciata nel Comune di Fossó, in Riviera del Brenta, non lontano da dove la ragazza vive con la famiglia. Poi il nulla.

L’auto è una Fiat Grande Punto targata FA 015 YE. Chi la vedesse chiami le forze dell'ordine.





Dalle risultanze l'auto sarebbe transitata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi nell'alta segnalazioni anche in provincia di Belluno, poco dopo Cortina, direzione Alto Adige. Le ricerche più concrete, però, si concentrano nei boschi del Cansiglio, nell'area Pedemontana, tra Caneva e Polcenigo, ma anche lungo il fiume Brenta nelle zone di Fossò e Vigonovo.