In Trentino-Alto Adige torna la neve in quota (FOTO), sui Passi non mancano i disagi: un camion cisterna è finito fuori strada

Alcune zone del Trentino e dell’Alto Adige sono state imbiancate dalla neve che ha messo in difficoltà anche alcuni automobilisti. Le previsioni di Meteotrentino per la settimana

TRENTO. Dopo le temperature sopra la media registrate nelle scorse settimane, sul Trentino-Alto Adige è tornata a fare capolino la neve. Questa volta però la coltre bianca è rimasta confinata soprattutto in alta quota.





Ciononostante non sono mancati i disagi alla viabilità e gli interventi dei vigili del fuoco. In Alto Adige per esempio, a Passo Resia (1.504 metri di quota) lungo la strada statale 40 un camion cisterna è finito fuori strada. Sul posto si sono precipitati i pompieri che si sono adoperati per recuperare il mezzo pesante rimasto incastrato.

In Trentino, questa mattina, la neve ha imbiancato alcune località della val di Fiemme e della val di Fassa ma mai al di sotto di una certa quota. Le nevicate sono state effettivamente più abbondanti in Alto Adige.

Secondo Meteotrentino nel pomeriggio di oggi non mancheranno le schiarite ma nella parte meridionale potrebbero verificarsi pure dei temporali. Mercoledì dovrebbe essere una giornata soleggiata con vento di föhn in molte valli e le temperature in calo in montagna. Giovedì soleggiato con temperature basse per il periodo mentre verso il weekend le temperature dovrebbero tornare ad alzarsi.