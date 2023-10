In Trentino temperature oltre la media, Poletti: "Nei prossimi giorni potremmo avvicinarci ai valori tipici di Tunisi"

L'esperto spiega che le temperature di Trento in questi primi 7 giorni del mese sono state in linea con la media storica di ottobre di Catania. Le previsioni per i prossimi giorni non vedono grossi cambiamenti

TRENTO. L'anticiclone africano non sembra voler lasciare l'Italia e anche nei prossimi giorni sono previste temperature con valori al di sopra della media.

A confermarlo è l'analisi fatta da Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige.

L'ottobre secco e eccezionalmente tiepido prosegue per almeno un'altra settimana: oggi, lunedì 9 e martedì 10 ottobre solo delle velature alte potrebbero contenere le temperature al di sotto dei record storici mensili.

Ci sono anche però degli aspetti che sottolinea Poletti nella sua analisi pubblicata sui social. “Le temperature di Trento in questi primi 7 giorni del mese – spiega - sono state in linea con la media storica di ottobre di Catania (aeroporto Fontanarossa) ma nei prossimi giorni potremmo avvicinare i valori ottobrini tipici di Tunisi, specie di notte. Le città sono rispettivamente 1000 e 1050 km a sud”.

Le previsioni per i prossimi giorni, quindi, vedono una mitezza anomala fino a martedì, da mercoledì a sabato 14 valori un po' più bassi ma sempre tiepidi (2°/5° sopra media).

“Non si vedono vere svolte per la pioggia, i modelli mostrano un peggioramento solo per domenica 15 o lunedì 16 ma è da confermare” spiega ancora poletti.

Intanto cadono i primati di caldo: lunedì 2 ottobre cima Presena a 3015 metri (dove finora a ottobre non è mai andato sotto zero) ha toccato i +12.8 gradi, record mensile.

“Ma basta analizzare i dati – spiega l'esperto - per vedere che i valori di questo inizio mese sono senza precedenti per persistenza (anche se nei fondovalle i picchi più alti di temperatura vengono toccati con il föhn, una situazione che con l'anticiclone attuale non abbiamo). A Trento Laste, con dati dal 1921, i primi 7 giorni di ottobre non erano mai stati così caldi nella media complessiva anche se appunto non si sono toccati picchi singoli da record”.