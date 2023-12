Infortuni in serie sulle piste e un malore, raffica di interventi per i vigili del fuoco e già diversi viaggi dell'elicottero

Attività quasi senza sosta questa mattina per i vigili del fuoco in Val Rendena, molti gli infortuni sulle piste da sci che hanno reso necessario l'intervento dell'elicottero

MADONNA DI CAMPIGLIO. Dal malore alle cadute, dall'infortunio al ginocchio alla schiena dolorante, mattinata intensa di lavoro per i vigili del fuoco e per il personale sanitario in val Rendena.

Sono stati già diversi i viaggi dell'elicottero verso Madonna di Campiglio e Pinzolo con l'attivazione della macchina dei soccorsi in questo ultimo giorno dell'anno.

Il presidio dei vigili del fuoco in caserma è praticamente fisso. E sono già stati effettuati diversi interventi, la gran parte dei soccorsi si riferisce agli incidenti sulle piste.

C'è un fortissimo afflusso turistico in Trentino per le festività di Capodanno, un elevato numero di turisti che si riflette anche sulle stazioni sciistiche.

Già molti gli infortuni che hanno coinvolto gli sciatori e per i quali si è reso necessario il supporto dell'elicottero. Tra gli interventi più significativi una persona che ha accusato un malore.

La persona ha improvvisamente lamentato un dolore al petto e quindi sono stati allertati i soccorritori. L'equipe medica ha stabilizzato il paziente, trasportato poi d'urgenza in elicottero all'ospedale.