Altra giornata di "passione" sulle piste da sci: ben 37 interventi gli interventi di soccorso in tutte le località del Trentino

Fortunatamente nessuno degli infortunati ha riportato serie conseguenze: per due volte l'elicottero si è alzato in volo, prima per soccorrere un giovane sciatore alla Polsa e poi per uno scialpinista a San Martino di Castrozza, escluso l'intervento nel pomeriggio al Sass Pordoi dove due escursionisti sono scivolati lungo un canalone

TRENTO. Un'altra giornata dai grandi numeri sulle piste delle località sciistiche del Trentino. E anche oggi, alla vigilia di Natale, sono stati tantissimi - purtroppo - gli infortuni sulle piste con i soccorritori che hanno dovuto compiere complessivamente ben 37 interventi, praticamente in tutti gli angoli della provincia.

Cinque sono state le operazioni di soccorso a Madonna di Campiglio, altrettante sul Ciampac, quattro in Paganella, al Belvedere e a Folgarida, tre a Folgaria e Pampeago, due a Passo Rolle, uno al Cermis, a Passo San Pellegrino, in Bondone, alla Polsa, a San Martino di Castrozza, a Peio e a Campitello di Fassa.

Per due volte l'elicottero del 118 si è alzato in volo per altrettanti interventi, prima alla Polsa (per un giovane sciatore di 9 anni, trasportato in codice giallo al Santa Chiara) e poi in direzione San Martino di Castrozza per uno scialpinista, condotto all'ospedale di Cavalese in codice verde, oltre ovviamente all'importantissimo intervento nel pomeriggio al Sass Pordoi (QUI ARTICOLO), ma in quest'ultimo caso non si può parlare d'intervento sulle piste, visto che i due escursionisti stavano salendo a piedi lungo un canalone.