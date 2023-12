Più di 30 interventi sulle piste nel sabato pre natalizio. La sciatrice 19enne, vittima di un grave incidente a Campiglio, è ricoverata al Santa Chiara in prognosi riservata

TRENTO. Temperature autunnali, cielo completamente sereno e tracciati perfettamente innevati. Tradotto in numeri significa tantissimi sciatori nelle località di alta montagna della provincia di Trento e, conseguentemente, numerosi infortuni sulle piste da sci.

Sono stati ben oltre 30, infatti, oggi gli interventi degli addetti al soccorso pista e dei sanitari, praticamente in tutti i comprensori sciistici provinciali. L'infortunio più grave si è avuto a Madonna di Campiglio, dove una giovane sciatrice di 19 anni originaria di Alghero è scivolata ed è andata a sbattere contro un albergo (QUI ARTICOLO). E' stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento: attualmente è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

A Campiglio i soccorritori sono stati chiamati in causa in altre sei circostanze. Sei, complessivamente sono stati gli interventi effettuati nel comprensorio di Folgaria, 3 in Paganella, 3 a Pampeago, 2 a Folgarida - Marilleva, più una serie di richieste d'aiuto arrivate dalle piste fassane (2 da Vigo di Fassa - Catinaccio, 3 dal Belvedere - Col Rodella, 1 da Campitello e da San Pellegrino), fiemmesi (Cermis e Bellamonte) e del Primiero (San Martino e Brocon).

Gli interventi effettuati quest'oggi per soccorrere gli infortunati sulle piste da sci trentine hanno rappresentato oltre il 50% delle richieste d'operatività pervenute alla centrale unica per le emergenze.