Inquinamento, a Trento non piove da 38 giorni e i valori di Pm10 sono ben oltre i limiti in tutta la Provincia. Si attendono i venti da nord per “ripulire” l'aria

A Riva del Garda la stazione di rilevamento di Appa ha segnato ieri il valore di 113 microgrammi per metro cubo d'aria per quanto riguarda le polveri sottili: nella giornata di domani (domenica) è previsto il passaggio di venti da nord in grado di 'ripulire' l'aria in Trentino

TRENTO. La situazione che restituisce il bollettino dell'Appa per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico è, nuovamente, preoccupante: da giorni ormai le concentrazioni di Pm10 sono oltre i limiti in Trentino, anche a causa del prolungato periodo di alta pressione e dell'assenza di precipitazioni (Qui Articolo), ma mentre si attende l'arrivo dei venti da nord per “ripulire” l'aria, i valori registrati di polveri sottili sono tornati ieri (24 febbraio) a salire, toccando il massimo di 113 microgrammi per metro cubo a Riva del Garda.

Si tratta di un dato che, all'interno dell'indice di qualità dell'aria, identifica un giudizio “pessimo”, ma nelle altre stazioni del territorio la situazione non è certo rosea: a Trento sono stati rilevati 87 microgrammi, 76 nella Piana Rotaliana, 79 a Rovereto e 77 a Borgo Valsugana. Dati che per l'ottavo giorno consecutivo indicano una qualità “scadente” dell'aria in Trentino, che segna valori simili (se non, in alcuni casi, superiori) a quelli registrati negli ultimi giorni in diverse zone della Pianura Padana (Qui Articolo).

Sul fronte delle precipitazioni invece non sembrano esserci novità all'orizzonte, dice l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, mentre a Trento sono ormai 38 giorni che manca la pioggia: “Nella tarda serata di sabato pioggia debole solo in bassa Valsugana (0-2 millimetri) con nevicate in calo notturno a 600/800 metri”. Nemmeno per la prossima settimana sono però previste precipitazioni degne di nota sul territorio.