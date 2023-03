Meteo, quando pioverà in Trentino? “Domenica la prossima occasione per vedere della pioggia, ma è probabile sarà l'ultima di marzo”

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. La prossima occasione per vedere della pioggia in Trentino? Potrebbe essere domenica (26 marzo), ma si tratterà comunque dell'ormai 'solito' passaggio rapido, con alta pressione e vento da nord a seguire. A dirlo è l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti che sottolinea anche come la precipitazione prevista (in grado di portare massimo 20 millimetri di pioggia sul territorio) sarà probabilmente l'ultima per il mese di marzo.

“Nel frattempo – dice l'esperto – tutta la settimana sarà senza piogge degne di nota e con temperature via via più calde in quota. Lo zero termico dai 2.100 metri di stasera arriverà venerdì a 2.900 metri”. Nel dettaglio domani sarà una giornata prevalentemente soleggiata mentre tra giovedì e venerdì, sottolinea Poletti, ci sarà più nuvolaglia: “Solo nei pomeriggi potrebbe al massimo fare delle 'goccette' (0-1 mm) perlopiù in quota, con venti da est. Sabato ancora incerto per le nubi, non per le piogge, ancora nulle o quasi”.

Contenuto sponsorizzato

In termici tecnici, scrive l'esperto, nei prossimi 10 giorni: “I flussi perturbati con geopotenziali bassi scivolano a nord delle Alpi, sull'Europa centrale, su traiettorie più a nord del passato e questo accade da almeno un paio d'anni”. Una situazione che, in sostanza, rende più difficoltoso l'arrivo delle perturbazioni sul nostro territorio, dove invece “continuano a dominare gli anticicloni con radice sull'Africa”.

Per il momento dunque “si mette sempre peggio in ottica siccità per le falde profonde e bacini, mentre questi piccoli eventi (quello di domenica 26 marzo ndr) garantiscono una minima bagnatura superficiale”.