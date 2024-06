Meteo, si va verso un miglioramento (mentre a Trento è già caduta la pioggia che in media si raggiunge al 10 novembre): ecco le previsioni

Immagine a sinistra di Giacomo Poletti

TRENTO. Si va verso un miglioramento a livello meteorologico in Trentino, con una fase asciutta che, da domenica, interesserà il territorio fino a mercoledì 19 compreso. A dirlo è l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che sottolinea come per giovedì 20 e venerdì 21 giugno sia però da valutare il rischio di una passata di pioggia incisiva ma veloce (che al momento rimane comunque un'ipotesi).

“L'anticiclone africano torna sull'Italia con asse dal Sud ai Balcani – scrive l'esperto –. Noi saremo sul suo bordo, presi da un afflusso caldo dal Marocco; bel tempo garantito quindi da domenica a mercoledì 19 compreso”. Per il prosieguo, come detto, va invece valutato un minimo sulla Spagna “che potrebbe portarci un veloce peggioramento forse su venerdì 21”.

Oggi, venerdì 14, una nuvolaglia medio/alta sarà sempre presente ma la giornata sarà asciutta in tutte le valli principali: “Unico rischio di gocce limitato al pomeriggio sui gruppi montuosi (Brenta/Adamello in primis), senza temporali. Non avremo ancora vento da nord capace di 'asciugare' i suoli. Temperatura in aumento rispetto a giovedì di 2 gradi centigradi circa”.

Sabato 15 ancora nuvolaglia, con schiarite non troppo durature, ma sempre senza piogge: “Attenzione al tardo pomeriggio – avverte però Poletti – quando da nord/ovest dovrebbero entrare rovesci, specie sul Trentino nord (val di Sole, Non, Fiemme, Fassa) ma non escluderei che la strisciata di pioggia possa prendere fino a Trento”.

“Domenica 16 asciutta e più calda, a Trento massime sui 28/29 gradi centigradi con sole prevalente per lunghi momenti. Unica nota per chi va per monti, al pomeriggio sulle cime nascerà solo qualche cumulo con rischio di gocce confinato in quota. Da lunedì 17 a mercoledì 19 compresi temperature in crescita e assenza di piogge. Sole prevalente lunedì 17 e forse nubi alte innocue su martedì 18”.

Parlando di precipitazioni, conclude Poletti: “A Trento da inizio anno è già caduta la pioggia totale che mediamente si raggiunge attorno al 10 novembre. Un record di accumulo che supera ogni altra annata da quando ci sono dati (1921) ormai su tutto il Trentino orientale, ma appunto anche a Trento”.