Weekend asciutto (e con zero termico a 3.200 metri): ecco le previsioni (e quando è previsto il ritorno delle piogge)

Il prossimo fine settimana (quello del 10-11 febbraio), dice Giacomo Poletti, pare si possa vedere il ritorno delle piogge (con neve però, in caso, a quote medio/alte): ecco le previsioni

TRENTO. Niente pioggia e temperature in crescita in quota (con la 'solita' inversione termica): dopo un (nuovo) weekend asciutto in Trentino, il ritorno delle piogge sul territorio potrebbe arrivare il prossimo fine settimana (quello del 10-11 febbraio). Queste le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro dell'associazione Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti per i prossimi giorni, mentre già da domani (sabato 3 febbraio) la colonnina di mercurio in montagna tornerà a crescere, portando la quota di zero termico addirittura a 3000/3200 metri.

La giornata, dice l'esperto, sarà caratterizzata in generale da condizioni di bel tempo, con velature sottili però durante tutta la giornata: “In Val d'Adige e in tutti i fondovalle farà comunque qualche leggera gelata (inversione termica). Domenica 4 gennaio sarà simile, non fredda in montagna (minime sopra lo zero ad esempio a 2mila metri di quota) con passaggi di velature alte probabili specie il pomeriggio. Lo zero termico sarà sui 2800/3000 con deboli venti da nord in quota”.

Lunedì 5 poi ancora sole prevalente e temperature abbastanza stabili “con la 'solita' inversione termica: in Val d'Adige minime attorno a 0/+1 gradi centigradi e massime oltre i 10 gradi. Nei giorni successivi stesso copione, bel tempo prevalente fino a giovedì 8 compreso”. Da venerdì 9 è invece in vista, come anticipato, un peggioramento: “Ovviamente da confermare nei dettagli – precisa Poletti – ma sembra inizialmente molto tiepido con eventuali nevicate a quote medio/alte. A lungo termine (dopo il peggioramento del 9-10 febbraio, quindi dal 12-13 febbraio) c'è l'ipotesi di un possibile raffreddamento con un rientro attorno alle temperature medie dopo settimane di anomalia positiva. Vista la distanza temporale, vedremo se la previsione sarà confermata”.