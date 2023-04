Lago di Braies, nonostante i pericoli decine di persone sulla superficie ghiacciata. Lo scorso anno in 14 caddero nell'acqua gelida

Contenuto sponsorizzato

BOLZANO. Per qualche selfie sul lago ghiacciato si continuato a correre pericoli. Sono state decine le persone che anche in questo weekend di Pasqua hanno deciso di avventurarsi sulla superficie ghiacciata del lago di Braies.

Contenuto sponsorizzato

Una situazione simile a quella avvenuta già lo scorso anno quando si sono verificate scene drammatiche perché numerosi turisti si sono avventurati sulla superficie ghiacciata del lago nonostante gli avvertimenti. (QUI L'ARTICOLO)

In quella occasione 14 persone sono cadute nell’acqua ghiacciata ed 11 sono rimaste ferite, alcune gravemente, un neonato è stato portato alla clinica di Innsbruck in condizioni critiche e solo il giorno successivo i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. I soccorritori hanno salvato alcune persone cadute nell'acqua gelata utilizzando l'elicottero.

I consigli degli esperti

“In linea di principio accedere ai laghi ghiacciati è sempre pericoloso”, aveva già sottolineato nei mesi scorsi Patrik König, presidente del Soccorso Acquatico provinciale.

Contenuto sponsorizzato

"Esistono – ha spiegato - alcuni laghi in Alto Adige in cui il disgelo può influire rapidamente sulla capacità di carico del ghiaccio. Occorre sempre prestare attenzione, perché si tratta sempre di ghiaccio naturale, dove possono verificarsi punti fragili a causa, ad esempio, delle nevicate, e il rischio di effrazione rimane sempre relativamente alto".

Se una persona rompe lo strato di superfici ghiacciate i suoi vestiti si impregnano immediatamente di acqua e si trascinano verso il basso, mentre il bordo della buca di ghiaccio si stacca.

E' di fondamentale importante prestare attenzione ai cartelli di divieti e agli avvertimenti dei mass medio. L'accesso alle superfici ghiacciate nelle acque pubbliche è a proprio rischio e pericolo. E' importante valutare la capacità di carico della superficie ghiacciata prima di accedervi. Lo strato di ghiaccio deve essere sufficientemente spesso. Chiazze d'acqua e variazioni di colore possono essere indicatori di punti fragili.