Malore fatale mentre va in bicicletta, la vittima è l’avvocato trentino Guido Ferrari: "Persona generosa e affabile"

Purtroppo per l’avvocato Guido Ferrari non c’è stato nulla da fare, il 76enne è stato colto da un malore mentre stava pedalando, poi è arrivata la caduta

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, quando in prossimità della rotatoria del ponte di San Lorenzo, all’imbocco con Lungadige Leopardi a Trento, un uomo è stato visto dalla bicicletta.

I primi soccorsi sono arrivati dai passanti che hanno anche chiamato i sanitari. Purtroppo però per l’avvocato 76enne Guido Ferrari non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato colto da un malore mentre stava pedalando, poi è arrivata la caduta. Inutili i tentativi da parte del personale medico di rianimarlo, il 76enne è deceduto prima di arrivare in ospedale.

Ferrari stava rientrando a casa dopo aver passato la mattinata nel suo studio in via Travai. L’avvocato era molto conosciuto nel capoluogo avendo ricoperto dei ruoli di rilievo nel direttivo dell’Aci e per conto della curia di Trento.

Contenuto sponsorizzato

Il 76enne è descritto da amici e conoscenti come una persona generosa e affabile. Ferrari lascia la moglie e le due figlie.