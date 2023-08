Maltempo, tetti danneggiati dalla grandine (FOTO). Decine di interventi dei vigili del fuoco per sistemare gli edifici

Sono molto gravi i danni causati dalla grandine in provincia di Udine. E' stato posticipato il rientro della colonna mobile dei vigili del fuoco del Trentino e dell'Alto Adige

MORTEGLIANO (Udine). Tanti tetti danneggiata dalla grandine. E' stato posticipato il rientro della colonna mobile della Protezione civile del Trentino e dell'Alto Adige. Ancora molto il lavoro per riparare i gravi danni causati dal maltempo in Friuli Venezia Giulia.





Particolarmente colpito il centro abitato di Mortegliano, in provincia di Udine, e le zone limitrofe: i vigili del fuoco proseguono così l'impegno in supporto alla popolazione fino a martedì sera.





Oggi, giovedì 3 agosto, i 61 vigili del fuoco volontari e permanenti di Trento e i 24 dell'Alto Adige, con il supporto tecnico di 5 operatori dell’Unità logistica del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento, hanno operato senza sosta anche con l’ausilio di mezzi specializzati per mettere in sicurezza decine di tetti degli edifici danneggiati dalla grandine.





Si tratta di interventi provvisori e preventivi, che hanno l'obiettivo di difendere le diverse strutture da ulteriori danni causati dalla pioggia.





L’intervento delle squadre di Protezione civile riguarda un numero altissimo di tetti di abitazioni private, edifici produttivi e capannoni di stalle e aziende agricole. Si tratta di una vera e propria lotta contro il tempo per proteggere gli immobili danneggiati dalla pioggia, in queste ore di ennesima allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.