Maltempo, una barca colpita da un fulmine sul Garda: servono 10 estintori per tenere a bada le fiamme

RIVA DEL GARDA. Il fulmine ha colpito l'albero di una barca, ha attraversato l'asta arrivando sotto coperta dove è scoppiato un incendio. Subito il personale del Circolo Vela Torbole è intervenuto con ben 10 estintori per cercare di bloccare le fiamme ed evitare che si estendessero a tutta l'imbarcazione. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo definitivamente in sicurezza il cabinato.

Mentre tutto il nord Italia è colpito da una violenta ondata di maltempo, con un tornado che ha colpito Milano e violente grandinate e temporali il Trentino, anche i fulmini hanno causato non pochi problemi. A Verona un uomo è stato colpito da una scarica mentre si trovava in strada in zona Porta Nuova. Un fulmine ha anche colpito un barchino verso le 12.20 ormeggiato presso il Circolo Vela Torbole.

La scintilla percorrendo l'albero ha raggiunto l'interno dell'imbarcazione scatenando un incendio sotto coperta. Il primo intervento, come detto, di contenimento delle fiamme è stato effettuato con 10 estintori a polvere da parte del personale Circolo Vela Torbole. La partenza dei vigili del fuoco di Riva del Garda, intervenuti con autopompa e 4 vigili, provvedeva alla completa estinzione e relativa bonifica. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o è stato colpito dal fulmine.