Meteo: “In Trentino in arrivo nuove precipitazioni, ma quota neve sopra ai 900 metri”. Nel gennaio di 38 anni fa l'ultima 'vera' ondata di gelo in Italia: ecco i valori

Mentre anche in Trentino si aspetta l'arrivo di una nuova perturbazione a partire da domenica 15 gennaio, non mancano gli annunci relativi all'arrivo di fantomatiche 'ondate di gelo' nel nostro Paese: i valori però scenderanno fino ad approcciare appena quelli medi per il periodo. Ecco i dati di temperature dell'ultima 'vera' ondata di gelo in Italia

Immagine a sinistra di Tornado in Italia

TRENTO. “Da qua a domenica le temperature scenderanno lentamente, avvicinandosi però solo nel fine settimana ai nostri valori medi normali: nessuna ondata di freddo in arrivo, anche se la prossima perturbazione prevista dal tardo pomeriggio di domenica porterà la quota neve attorno ai 900/1100 metri, un po’ più in basso rispetto all’ultimo episodio”. Sono queste le previsioni dell'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti mentre, in vista del passaggio della perturbazione del 15 gennaio, già non mancano gli annunci nel mondo di internet di fantomatiche 'ondate di gelo' in arrivo nel nostro Paese.



“Sono fake news. Il freddo 'vero' in questo momento è relegato nell’estrema Europa orientale – precisa l'esperto – ad esempio in Russia si stanno registrando temperature fino a -30 gradi a causa di vaste inversioni termiche, un fenomeno in sé normale ma che quest’anno è ben presente in quelle zone. Quell'aria gelata però non arriverà ad interessare il Vecchio Continente, come successo invece nell'inverno record del 1985, un evento straordinario che fece segnare valori storici”. Facendo un salto indietro infatti all'11 gennaio di quell'anno, esattamente 38 anni fa quindi, si toccarono addirittura i -26 gradi a Perugia, i -21 a Firenze ed i -23 in Pianura Padana come riportano gli esperti di Tornado in Italia, una pagina meteo presente sui social.



Immagine di Tornado in Italia

“Trento quel gennaio – dice Poletti – raggiunse i -16.0 gradi alla stazione di Roncafort, anche se come visto i record più incredibili dell’ondata gelida furono registrati nel Centro e Sud Italia: possiamo dire che quello è stato l'ultimo inverno davvero 'gelido'. Nella situazione attuale in Trentino ci aspettiamo il ritorno delle precipitazioni ma, come anticipato, non è previsto nessun freddo estremo. Anzi, le temperature attualmente sono al di sopra della media del periodo e nei prossimi giorni arriveranno appena ad approcciare il valore medio”.

Domenica le precipitazioni dovrebbero arrivare a partire dal tardo pomeriggio, con strascichi anche su lunedì: “Si tratta però di un passaggio non abbondante, sui 10-20 millimetri da confermare – conclude Poletti – come quota neve saremo un po' più 'bassi' dell'ultima perturbazione, con il limite probabilmente tra 900 e 1.100 metri di quota, anche se si tratta di valori da definire. I modelli prevedono poi un calo delle temperature e un potenziale nuovo passaggio per mercoledì prossimo, anche se è probabile che interessi più il Centro Italia che le Alpi. Una fortuna in caso per l'Appennino, dove al momento per trovare (un po’) di dama bianca bisogna salire quantomeno oltre i 2mila metri”.