Migranti 'fantasma', in Trentino il fenomeno in aumento. Padre Luca: ''Sono giovani, rimangono 3 o 4 giorni e poi scompaiono''. Alla mensa dei cappuccini raddoppiati i pasti

TRENTO. Raccontano una storia che pensiamo di conoscere ma che in realtà non riusciamo nemmeno ad immaginare. E' quella dei migranti che arrivano in Trentino per via terra, utilizzando la rotta balcanica affrontando respingimenti di ogni genere, oppure via mare attraversando l'intera penisola nella speranza di raggiungere poi il nord Europa per ricongiungersi con qualche famigliare.

Arrivano anche a Trento e diventano fantasmi. Nessuno sa esattamente quanti siano. Sono un flusso continuo che negli ultimi mesi è aumentato. “E' un fenomeno che continua a crescere, stiamo cercando di comprendere come affrontarlo”, ci spiega l'assessora del Comune di Trento, Chiara Maule.

Sono poche le informazioni su chi siano, da dove provengano e quale sia la loro meta. A contarli sono, però, i pasti caldi che ogni sera vengono offerti alla Mensa della Provvidenza dei frati Cappuccini di Trento. Ogni giorno, poco dopo le 17, inizia la distribuzione del mangiare grazie all'impegno dei volontari e nella fila di bisognosi che si crea ci sono anche loro.

“Sono soprattutto giovani che dal Nord Africa arrivano da noi”, ci dice padre Luca Trivellato che da alcuni anni si sta occupando della mensa della Provvidenza. “Li vediamo tre o quattro giorni e poi scompaiono e ne arrivano altri. Stiamo assistendo a questo fenomeno da qualche settimana. Non sappiamo dove vadano a dormire”.

L'aumento si è visto negli ultimi tempi. Come già registrato al Punto d'Incontro anche alla mensa dei cappuccini il numero di persone che hanno chiesto un pasto caldo è raddoppiato. “Nelle ultime settimane – aggiunge padre Luca – siamo arrivati ad avere anche 160 persone. Per noi è un aumento importante considerando che poco tempo fa contavamo circa 80 persone alla sera. Ora con il Ramadan i numeri si sono leggermente ridotti ma comunque il flusso è sicuramente aumentato”.

Un aumento dovuto in gran parte proprio da chi arriva sul territorio rimanendoci qualche giorno per poi scomparire. Nessuno sa per dove. “Sono ragazzi anche molto giovani – ci spiegano alcuni volontari – rimangono fermi sul territorio dormendo fuori all'aperto qualche giorno e poi riprendono il viaggio. E' difficile riuscire ad avere un contatto con loro”.

I NUMERI

L'attenzione è alta. L'aumento del flusso preoccupa e nelle strutture di accoglienza i posti stanno finendo. La fotografia sulla situazione in Trentino è stata fatta nei giorni scorsi in Consiglio Provinciale dove la Giunta ha risposto ad una interrogazione fatta dal consigliere provinciale Luca Zeni.

Per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale e protezione temporanea inseriti nei progetti di accoglienza straordinaria al 27 marzo di quest'anno il numero totale di persone accolte è di 1.183. Sul totale delle persone accolte: 680 sono richiedenti protezione internazionale mentre 503 persone accolte sono richiedenti protezione temporanea di nazionalità ucraina.

Per quanto attiene, invece, i dati sui minori stranieri non accompagnati, attualmente sono 60 quelli accolti sul territorio provinciale di cui 17 accolti nel progetto messo in campo dall'Appm mentre gli altri si trovano in comunità socio educative. In merito alle previsioni sugli arrivi, per i prossimi mesi, è stato spiegato dalla Giunta provinciale, “si prevede un flusso costante di migranti”.