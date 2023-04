Morte di Andrea Papi, la mamma: ''La colpa non è di mio figlio o dell'orso. Per la mancanza di tutele e prevenzione ci devono essere dei responsabili''

Parla la madre del giovane ucciso dall'orsa Jj4 esemplare radiocollarato per una precedente aggressione ma con radiocollare spento da agosto 2022. Oggi durante il funerale del figlio il padre di Andrea, Carlo, in chiesa davanti ai vertici della Provincia ha detto ''mi rivolgo a qualcuno qua dentro. Se qualcuno ha fatto degli errori, per cortesia faccia un passo indietro, si tolga la corona di torno come ha avuto finora e dica 'mea culpa', 'abbiamo sbagliato''

TRENTO. ''L’abbattimento dell’orso non mi ridarà Andrea. La gestione di questo progetto, man mano nel tempo, è diventata sempre più incauta e inadeguata e non ha tenuto conto e valutato la crescita del numero degli orsi e della popolazione. Per la mancanza di tutela e prevenzione ci devono essere dei responsabili, che non possono passarla liscia''. Questa la mamma di Andrea Papi, Franca Ghirardini, oggi a margine del funerale di suo figlio, un giovane di 26 anni strappato alla vita in un pomeriggio come un altro mentre era andato a farsi una corsa tra i boschi davanti a casa, a Caldes. A ucciderlo l'orsa Jj4, una di quelle già ritenute in qualche modo ''problematiche'' dalla Provincia nel 2020 a seguito di un'altra aggressione sul Peller e che era sì stata radiocollarata ma da mesi il suo radiocollare non trasmetteva il segnale visto che le batterie si erano scaricate e nessuno si era premurato di cambiarle (almeno da agosto del 2022).

Una frase forte che ribadisce come vendetta e sensi di rivalsa verso gli animali non siano quel che cerca questa famiglia mentre le responsabilità politiche affiorano, giorno dopo giorno, di più. E anche il padre di Andrea, Carlo, durante il funerale davanti alle massime autorità del Trentino, il presidente Maurizio Fugatti, l'assessore Roberto Failoni e Giulia Zanotelli: “Non siamo gli unici a non poter dormire notti tranquille chi ha responsabilità di tutto questo non può dormire sonni sereni''. E poi ancora: ''Mi rivolgo a qualcuno qua dentro se qualcuno ha fatto degli errori, per cortesia faccia un passo indietro, si tolga la corona di torno come ha avuto finora e dica 'mea culpa', 'abbiamo sbagliato', riportiamo le cose come dovevano essere e finalmente Andrea avrà giustizia e dignità”.

La mamma di Andrea, tramite i suoi legali aggiunge che ''come madre non posso accettare una morte così orribile. Voglio chiarire una cosa: la colpa non è di mio figlio e neanche dell’orso. La colpa va ricercata nella cattiva gestione fatta da chi ha gestito, nel tempo, il progetto Life Ursus, che ormai è sfuggito di mano. L’abbattimento dell’orso non mi ridarà Andrea. La gestione di questo progetto, man mano nel tempo, è diventata sempre più incauta e inadeguata e non ha tenuto conto e valutato la crescita del numero degli orsi e della popolazione. Per la mancanza di tutela e prevenzione ci devono dei responsabili, che non possono passarla liscia''.

''Chiedo a tutti i Comuni del Trentino e alle Amministrazioni di starci vicino, come atto dovuto, perché Andrea potrebbe essere stato l’Andrea di tutti, di tutte le comunità, il figlio di tutti. Mi auguro che il Governo, lo Stato, il Presidente del Consiglio ci aiutino e raccolgano questo che è l’urlo di dolore di una madre''.