Nasconde cocaina e hashish nel "bracciolo" del sedile della sua auto: arrestato un uomo

CAVALESE. Durante le vacanze natalizie, che come di consueto hanno visto un incremento del flusso di turisti nella valle, i carabinieri di Cavalese hanno provveduto a rafforzare i controlli sul territorio. Un uomo che trasportava in auto cocaina e hashish è stato fermato dalle forze dell'ordine e arrestato.

In particolare, sono stati predisposti sulla Ss48 una serie di specifici servizi di osservazione per monitorare chi entrava in val di Fiemme dal casello autostradale di Egna/Ora.

Una misura che ha consentito di intercettare e controllare un'auto di grossa cilindrata intestata ad una donna residente in Veneto, guidata da una terza persona residente nella medesima Regione. Nel corso del controllo il conducente si è mostrato nervoso, tanto che i militari hanno deciso di prestare particolare attenzione alla verifica. Un piccolo lembo di plastica che fuoriusciva dall’incavo del "bracciolo" del sedile ha allarmato i carabinieri che hanno voluto accertarne il contenuto, rinvenendo alcune dosi di cocaina.

Anche il resto del mezzo è stato controllato, consentendo di individuare un ulteriore involucro contenente hashish. Gli approfondimenti sono proseguiti anche in caserma dove, indosso al conducente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato un terzo involucro in nylon termosaldato contenente altra cocaina.

Nel complesso sono stati sequestrati circa 70 grammi di cocaina e 50 di hashish. L'uomo fermato, è stato infine arrestato.