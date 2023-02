Perde il controllo dell'auto ed esce di strada (FOTO): vigili del fuoco al lavoro con le pinze idrauliche nella notte

TRENTO. L'allarme è scattato questa notte (17 febbraio) quando mancavano pochi minuti all'1: il conducente di un'auto ha perso il controllo del suo mezzo nella zona del lago di Toblino, finendo fuori strada. Due le persone coinvolte nel sinistro una delle quali, il passeggero, è stato estratto dai vigili del fuoco con l'utilizzo delle pinze idrauliche.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi con l'arrivo dei vigili del fuoco volontari di Lasino, supportati dai colleghi di Calavino e di Padergnone. Nell'area dell'incidente si sono portati anche i sanitari del 118, arrivati con due ambulanze per trasportare i feriti (in codice giallo) all'ospedale Santa Chiara per tutte le attenzioni mediche del caso.

Come anticipato, i vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno lavorato per estrarre con le pinze idrauliche un passeggero del veicolo: nel sinistro infatti il mezzo ha riportato seri danni in particolare nella parte anteriore, rimasta completamente distrutta. Sul posto si sono portati anche i carabinieri di Trento per tutti gli accertamenti ed i rilievi del caso.

Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo di Lasino