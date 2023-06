Questa sera rivive la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore, ecco di cosa si tratta. L'appello dei vigili del fuoco: "Massima attenzione agli incendi"

BOLZANO. Come in ogni anno in Alto Adige e in diverse zone del Trentino torna la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi.

I fuochi vengono accesi in ricordo del voto fatto dal popolo Sudtirolese al Sacro Cuore di Gesù nel 1796 quando la Dieta, riunita a Bolzano, affidò alle preghiere la difesa dall'attacco delle truppe napoleoniche.

Questo voto fu poi rinnovato nel 1809 da Andreas Hoffer, quando si trovò a difendere il suo popolo dall'invasione delle truppe franco-bavaresi. Si accesero allora ancora una volta i fuochi sui pendii delle montagne da Innsbruck fino a Bolzano e alcune importanti vittorie seguirono per gli Schützen.

Durante il fascismo questi fuochi furono proibiti, ma la tradizione non è mai stata abbandonata e nel dopoguerra è proseguita, gli Herz-Jesu-Feuer sono rimasti un simbolo dal grande valore evocativo per chi rivendica la libertà all'autodeterminazione.

MASSIMA ATTENZIONE AGLI INCENDI

Nonostante le abbondanti precipitazioni delle ultime settimane e il rischio d'incendi boschivi attualmente basso, l'appello che viene fatto oggi è quello di fare molta attenzione soprattutto nelle zone dove è presente il bostrico.

Da parte dei vigili del fuoco è arrivato un richiamo a osservare tutte le misure necessarie per prevenire gli incendi boschivi e ad assicurarsi che il fuoco sia alla fine completamente spento.

In caso di pericoli l'invito alla popolazione è quello di chiamare immediatamente i vigili del fuoco tramite il numero di emergenza 112.