Rissa furibonda tra rapper alla boxing night (I VIDEO): c'è anche il campione trentino Marvin Vettori (a Milano con Ignazio Moser)

MILANO. Rissa alla Milano boxing night all'Allianz cloud, tutto sarebbe partito da un pugno sferrato dal rapper Tony Effe a un altro rapper e pugile Ion Real Deal. Coinvolto, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, anche Marvin Vettori, il campione trentino di arti marziali miste (inizio del video).

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion.

Tony's good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down.

