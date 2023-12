Sciopero treni di 24 ore in Trentino e Alto Adige: ecco i dettagli e i servizi garantiti

Foto d'archivio

TRENTO. E' stato indetto per domani, 14 dicembre, uno sciopero del personale di Trenord in Lombardia che comincerà alle 09e01 e si concluderà alle 16e59. Un secondo sciopero, questa volta di 24 ore, è stato indetto per la giornata del 15 dicembre, interessando i treni di Sad e Trentino trasporti.

Per quanto riguarda giovedì 14, i treni regionali, suburbani, la Lunga percorrenza di Trenord e i collegamenti aeroportuali Milano - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona potranno subire variazioni. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola potranno subire variazioni, con modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo lo sciopero. Maggiori informazioni sono disponibili sui canali digitali di Trenord o nelle biglietterie.

Dalle ore 00e00 alle ore 23e59 di venerdì 15 dicembre è stato indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale al quale hanno aderito il personale di Sad e Trentino trasporti. I treni di Sad delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido, e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa potranno subire variazioni.

Lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie, il personale di assistenza clienti e le biglietterie.