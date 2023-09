Scontro auto-camion e sulla circonvallazione il traffico rimane bloccato: intervengono i vigili del fuoco

LAIVES. L'allarme è stato lanciato questa mattina, 4 settembre, poco dopo le 11, quando un'automobile e un camion si sono scontrati sulla circonvallazione di San Giacomo, per cause ancora da accertare.

Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Sul posto si sono portati i pompieri che, messa in sicurezza l'area, hanno lavorare per estrarre il conducente dall'auto rimasto bloccato all'interno del mezzo.

Entrambi i mezzi hanno riportato danni e le cause dello scontro sono al momento in fase di accertamento. I vigli del fuoco di Laives sono intervenuti in collaborazione con i sanitari e le forze dell'ordine. In zona si è formata una lunga coda.