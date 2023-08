Serviva una prolunga e crea un dispositivo fai-da-te, ma la moglie rimane folgorata. Una 33enne portata in ospedale

PREDAZZO. Un forte rumore e la scossa, momenti di paura e apprensione per una 33enne rimasta folgorata. Soccorsa, la ragazza non è fortunatamente grave, anche se è stata trasportata all'ospedale.

Un incidente riconducibile a una leggerezza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie per una famiglia in vacanza in Trentino.

L'allerta è scattata poco dopo le 16 di oggi, domenica 13 agosto, all'interno di un campeggio situato in val di Fiemme.

La famiglia si è accorta che sarebbe servita una prolunga per collegarsi alla corrente messa a disposizione dalla struttura. E invece di recarsi in un negozio oppure chiedere assistenza al personale del camping, l'uomo ha deciso di assemblare un dispositivo fai-da-te, attaccato poi all'elettricità.

La moglie ha preso in mano il dispositivo per spostarlo ma ha preso la scossa per l'assenza di un adeguato isolamento. Fortunatamente è entrato regolarmente in funzione il meccanismo salvavita e la torretta ha "tagliato" la corrente mentre è stato lanciato l'allarme al Numero unico per le emergenze.

A intervenire tempestivamente l'ambulanza, i vigili del fuoco di Predazzo e la polizia locale per mettere in sicurezza l'area, gestire la situazione e avviare le prime cure. La ragazza non è in gravi condizioni, anche se è stata trasportata all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti.