Un escursionista viene colpito da fulmine durante una gita sulle montagne. Decolla l'elicottero e interviene il soccorso alpino del Trentino

MOENA. Momenti di paura in Trentino per una persona colpita da un fulmine. L'escursionista è stato trasportato all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 13.30 di oggi, martedì 15 agosto, lungo il sentiero che conduce a Malga Bocche sul territorio di Moena.

Secondo le prime ricostruzioni, c'è stato un repentino peggioramento del meteo con un temporale in quota. Nel corso dell'evento un fulmine si è scaricato a terra e ha colpito un escursionista.

A lanciare l'allarme al Numero unico per le emergenze sono stati i familiari, rimasti illesi. E subito si è attivata la macchina dei soccorsi con il decollo dell'elicottero con a bordo l'equipe medica d'urgenza.

Raggiunto il ferito, il personale sanitario ha prestato una prima assistenza all'escursionista, cosciente e collaborativo nonostante l'incidente.

Dopo le prime cure, la persona è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'intervento è stato completato dal recupero dei familiari, assistiti da una squadra del soccorso alpino, nel rientro a valle.