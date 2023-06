Si è spento Italo Galli: l'imprenditore e artigiano aveva 82 anni. Il ricordo di Paolo Farinati: "Uomo instancabile, appassionato e generoso"

ROVERETO. Si è spento a 82 anni Italo Galli, imprenditore e artigiano, "andando avanti, come dicono i nostri amati alpini", commenta Paolo Farinati, raccontando la storia di un uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro.

"Insieme al fratello Franco aveva iniziato in una semplice officina nella sua amata Lizzanella - prosegue Farinati -. Anno dopo anno la loro creatura era cresciuta tanto da meritarsi un importante investimento in una nuova più funzionale sede nella zona artigianale di San Giorgio". Col passare degli anni l'azienda aveva ottenuto "successi sempre maggiori, tanto che nel 1999 Franco e Italo avevano deciso di compiere un ulteriore importante e decisivo investimento spostandosi ancora, questa volta in via Fornaci", dove si trova tutt'oggi la sede dell'attività.

La Fratelli Galli "è un'azienda di riferimento per tutto il Trentino nel settore della carpenteria strutturale e nelle speciali lavorazioni metalliche". A dedicarvisi sono sempre stati Franco e Italo che, "nonostante le molte e interminabili giornate di lavoro non ha mai dimenticato la sua comunità di Lizzanella. È stato tra i fondatori e il maggior sostenitore della società ciclistica del paese, tra le più importanti sul territorio a livello amatoriale, con numerosi iscritti e capace di organizzare ogni anno molte amatissime gare".

Da qualche anno il testimone dell'azienda di famiglia è arrivato nelle mani dei figli Mauro, ingegnere, e Gigliola, che attualmente portano avanti l'attività insieme al nipote Massimo, anch'egli ingegnere, "a cui Italo e Franco hanno saputo tramandare i più autentici valori del lavoro, dell'impegno quotidiano, della determinazione, del rispetto di tutto e di tutti - sottolinea ancora Farinati -. Di Italo ci preme qui ricordare anche il suo grande esempio di marito e di padre. Un uomo mai sopra le righe, appassionato e generoso, umile, caparbio, instancabile".

Italo Galli si è spento a 82 anni ieri, 14 giugno. Sabato mattina (17 giugno) alle 10 ci sarà occasione per salutarlo nella chiesa di Sant'Antonio di Lizzanella: "Ti saluteremo con sincero affetto, con profonda gratitudine e con immensa stima - conclude Paolo -. Riposa in pace".