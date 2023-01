Slot machine sempre accese, i cittadini mandano la segnalazione alla Guardia di Finanza: due locali multati

VICENZA. Ben 14 slot machine lasciate accese al di fuori degli orari stabiliti dalla legge. Blitz della Guardia di Finanza di Vicenza nei giorni scorsi a Longare e nel capoluogo.

A finire i guai sono stati due pubblici esercizi per aver tenuto accesi gli apparecchi da intrattenimento fuori dagli orari consentiti dalla Legge Regionale.

Più in dettaglio, nei comuni di Vicenza e di Longare, in due differenti giornate, i militari seguendo le segnalazioni pervenute da semplici cittadini durante le festività, hanno individuato, all’interno di due pubblici esercizi – il primo riconducibile a una nota catena del settore del gioco e l’altro gestito da una persona di origine cinese – che gli apparecchi da intrattenimento erano accessi in violazione di quanto stabilito dalla Regione Veneto con propria legge che non consente l’esercizio del gioco online presso i pubblici esercizi nelle fasce orarie “protette” (vale a dire 7 alle 9 – dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20).

L’intervento eseguito ha permesso di sanzionare i titolari dei pubblici esercizi che ora dovranno versare 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l’orario consentito, per un totale rispettivamente di 6.000 e 1.000 euro.